Игорь Кравчук: «Когда «Салават» сконцентрирован, то у него нет соперников на Востоке»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Кравчук прокомментировал ход серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

— Как смотрится в Монреале розыгрыш Кубка Гагарина?

— Очень достойно. Может быть, многовато серий 4-0, но нужно признать, что противостояния «Авангард» — «Салават Юлаев» и «Динамо» — «Спартак» соответствуют высшим стандартам кубкового хоккея. И в плане интриги, и в плане тренерских ходов.

— Интересны детали.

— Прежде всего отметил бы командный характер «Салавата» и «Спартака». Уфа провалила первую игру, красно-белые дали фору в два матча, но обе команды смогли вернуться в серии. Более того, мой родной «Салават» ведет 3-2 и находится в шаге от выхода в четвертьфинал.

— Этот шаг будет сделан?

— Дома в шестой встрече надо серию закрывать, возвращение в Балашиху на седьмую игру резко усложнит ситуацию, вернет изначальное преимущество «Авангарду». Заметил, что когда Уфа на пике концентрации, соперников на Востоке у нее по большому счету нет. Это говорит о том, что у команды очень хороший запас, скажем так, чистого мастерства. Правда беспокоит дисквалификация капитана и лидера обороны «Салавата» Панина.

— Она по делу?

— Это решать руководителям КХЛ. Могу сказать, что в НХЛ в плей-офф порог нарушений и тем более дисквалификаций повышается, арбитры стараются меньше свистеть, лига — меньше штрафовать и наказывать. Допускаю, что здесь КХЛ нужно брать пример с НХЛ.

— Хорошо проводит плей-офф финн Маннинен, которого прошлым летом рекомендовали в «Салават» именно вы...

— Показать свой лучший хоккей именно в плей-офф — это говорит о многом. Финн — мастер, качественный легионер, — сказал Кравчук.

Сегодня «Салават Юлаев» и «Авангард» проведут шестой матч серии. В случае победы уфимский клуб выйдет в полуфинал Восточной конференции.