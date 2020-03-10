Этап Евротура в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Последний этап хоккейного Евротура в Чехии пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Мартин Урбан.

«Информация о том, что все массовые мероприятия в Чехии отменены, не совсем верна. Мы можем проводить игры, но без зрителей.



Чешские игры будут проведены без зрителей, на данный момент принято такое решение. Оно может поменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, мы будем прислушиваться к нашему правительству», — сказал Урбан.

Планируется, что этап Евротура в Чехии пройдет в городе Брно с 30 апреля по 3 мая.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал возможную отмену ЧМ-2020 из-за распространения коронавируса.