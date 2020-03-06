В Казани защита главы ОКБ им. Симонова добивается перевода 40 томов дела на русский

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд РТ оценил законность уже третьего по счету отказа райсуда в ограничении срока ознакомления с материалами дела Александра Гомзина, главного конструктора — гендиректора ОКБ им. Симонова. На заседании суда выяснилось, что часть материалов арестованный и его адвокаты исследуют на слух — приглашенные следствием специалисты переводит их с английского и немецкого на русский, передает журналист «Реального времени».



Как сообщил суду сам обвиняемый в мошенничестве, всего в деле 253 тома, из которых он изучил больше 150-ти. Включая 37 томов с засекреченными материалами — знакомство с ними проходит в режимной части раз в неделю, копировать их запрещено.

Еще одну сложность представляют 40 томов с документами на английском, французском и немецком языках. «Там представлены доказательства моей невиновности, и это явно мешает следствию», заявил Гомзин.

Московские адвокаты авиатора подтвердили — неоднократно заявляли ходатайства о переводе материалов с иностранных языков и после серии отказов в деле 25 декабря 2019-го, через несколько месяцев после начала процедуры ознакомления, появился переводчик-иностранец, но он не владеет техническим английским.

«Следствие 16 января было вынуждено заменить переводчика с английского, также был предоставлен переводчик с немецкого», — сообщил сам обвиняемый. С его слов, перевод осуществляется устно, что означает, что услуги переводчиков повторно могут понадобиться при рассмотрении дела судебными инстанциями.

Также на заседании прозвучало, что в ходе процедуры ознакомления следователи умудрились провести с Гомзиным две очные ставки — процедура сбора доказательств продолжается, комментируют адвокаты.

В итоге Верховный суд РТ счел отказ Авиастроительного райсуда в ограничении сроков уголовных чтений обоснованным, и оставил апелляционное представление без удовлетворения.

Напомним, Гомзина обвиняют в мошенническом хищении 494 млн рублей при исполнении контрактов Минобороны РФ на разработку беспилотников. Вину топ-менеджер оборонного предприятия не признает.