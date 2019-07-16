Казанский суд отказался ограничивать срок уголовных чтений главе ОКБ Симонова
Накануне Авиастроительный райсуд Казани отказался устанавливать предельный срок для ознакомления главы ОКБ им. Симонова с материалами своего уголовного дела. Ходатайство Следкома было отклонено, сообщается на сайте суда.
Напомним, в уголовном деле гендиректора и главного конструктора ОКБ Александра Гомзина — 50 томов, его обвиняют в мошенническом хищении 494 млн рублей при исполнении контрактов Минобороны РФ на разработку беспилотников.
Вину топ-менеджер оборонного предприятия не признает.
Второй месяц он знакомится с материалами своего дела, находясь в казанском СИЗО. За это время похудел на 15 кг.
«Могу умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора», — заявил Гомзин на днях при рассмотрении его жалобы Верховным судом РТ.ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБюджетПромышленностьОПК Татарстан
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