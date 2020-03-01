В России рынок игрового стриминга растет в два раза быстрее мировых темпов

В России объем рынка игрового стриминга составляет 15-20 млрд руб. и ежегодно растет в два раза быстрее общемировых темпов.

Так, рынок игрового стриминга (онлайн-трансляций) объединяет рекламную выручку создателей контента (стримеров) на платформах, партнерские отчисления, подписки и пожертвования стримерам — донаты.

На сегодняшний день развитием стриминговых платформ занимается Amazon (Twitch), Microsoft (Mixer), Google (YouTube Gaming), Facebook.

В России, помимо этих платформ, достаточной популярностью пользуются стриминговые сервисы WASD.TV от МТС и GoodGame.

Как отметил Qiwi, российский рынок стриминга сегодня составляет 21,6 млрд руб. и в ближайшие три года прогнозируется его рост в районе 20%. В целом по миру среднегодовые темпы роста составят около 9%.

По некоторым оценкам, отмечают в DonationAlerts, объем рынка в 2019 году был ниже — до 15 млрд руб. при динамике 25-30%, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как стриминговая платформа Twitch стала второй платформой в России по количеству времени в категории развлечении и разбиралось, в чем популярность площадки. Подробнее — в материале интернет-газеты.