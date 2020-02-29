В объединение «Синдикат-100» вошли более 20 российских СМИ

25 российских СМИ, в том числе телеканал «Дождь», «Новая газета» и «Эхо Москвы», объявили о создании объединения под названием «Синдикат-100».

Главной целью синдиката декларируется независимое освещение проблем страны, говорится в сообщении «Новой газеты».

В объединение вошли ИД «Алтапресс» (Барнаул), петербургское интернет-издание «Бумага», издательская группа «ВК-медиа», телеканал «Дождь», газета «Егоршинские вести», издательские дома «Имидж-пресс» и «Крестьянин», «Кавказский узел», «Муксун FM» (Югра), «Новая газета», медиапроект «Ревда-инфо.ру» (Свердловская область), «Северопост.ру» (Мурманск), телекомпания ТВ2 (Томск), «Такие дела», «Черновик», «Эхо Москвы», «Юга.ру», «Якутск вечерний», Znak.com, сетевое издание Newsvo, Meduza, ProUfu и интернет-журнал «7×7».

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России провела пятое заседание. На нем она выявила нарушения законодательства со стороны Meduza, «Русской службы BBC» и «Радио Свобода» и ряда других медиаплощадок.

