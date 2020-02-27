Следком вскрыл хищения 90 млн на укреплении берегов Волги и Вятки

В Казани бывшего директора федерального учреждения «СредВолгаводхоз» заподозрили в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере. Расследование ведет 4-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.



Предварительно установлено: «СредВолгаводхоз» в 2016—2017 годах в рамках федеральной целевой программы занимался укреплением берегов Куйбышевского водохранилища, а на субподряд привлекал коллег из казанского спецуправления «Гидроспецстрой».

По версии следствия, стоимость фактически выполненных работ составила 114 млн рублей, однако акты приемки подозреваемый директор подписал почти на 169 миллионов. В результате бюджет переплатил 55 млн рублей, и эти средства были похищены.

Ранее следователи при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана возбудили еще один схожий эпизод — по завышению объемов берегоукрепительных работ на реке Вятке аж на 35 млн рублей.

Напомним, первое уголовное дело против Фоата Мухаметшина возбудили в декабре 2019-го — по фактам незаконного премирования самого себя почти на 700 тысяч рублей.