Мобильное приложение для оформления ДТП онлайн скачали более 4 тыс. татарстанцев

Фото: «Реальное время»

Жители Татарстана установили мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет зарегистрировать аварию в онлайн-режиме, более 4 тыс. раз.

Татарстан — один из пилотных регионов, где с 1 ноября прошлого года можно оформить ДТП с помощью мобильного телефона. Если авария произошла на территории республики или другого пилотного региона, водители, независимо от места прописки или проживания, не вызывая на место сотрудников ГИБДД, могут отправить извещение о дорожном происшествии через приложение.

«Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» разработано Банком России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, — отмечает управляющий отделением Нацбанка по Татарстану Марат Шарифуллин. — Оно, в частности, позволит экономить время тем, кто попал в ДТП, и другим участникам дорожного движения — после отправки сообщения водители могут покинуть место аварии и не создавать пробки на дорогах».

Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков.

ДТП можно оформить без вызова полиции с помощью приложения, если не причинен вред жизни или здоровью, собственники транспортных средств — физические лица, ДТП произошло с участием двух транспортных средств и другому имуществу вред не причинен, оба участника ДТП имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и у них отсутствуют разногласия по обстоятельствам происшествия.

Мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне хотя бы одного из участников аварии. ДТП можно оформить с фотофиксацией, что дает право на получение выплаты в размере 400 тыс. рублей, или без фотофиксации — не более 100 тыс. рублей.

