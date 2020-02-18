Дмитрий Квартальнов: «В концовке с «Авангардом» надо было сыграть более солидно»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (5:3).

Хорошая игра. Очень много удалений, особенно в первой половине матча — меньшинство здорово сыграло, ребята дали нам шанс. Здесь и кроется этот момент: «Авангард» мощно начал, создавал моменты, где-то Билялов здорово играл на последнем рубеже. Но столько меньшинства — это серьёзный момент. Хорошо, что потом забили в большинстве, пришло и наше время. В концовке надо было 6 минут сыграть более солидно, так получилось — 3 пропущенных гола, поэтому остался осадок.

Воронков много играет и забивает. Насколько было важно после молодёжного чемпионата мира, когда на него посыпалась критика, поддержать игрока?

Не знаю, какая там была критика. То, что молодой мальчишка по делу выходит в составе — это факт. Он вполне заслуживает это место, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.