«Ак Барс» дома обыграл «Авангард», Гарипов пропустил пять шайб

«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл омский «Авангард» (5:3).

Казанцы сразу вышли вперед, счет на первой минуте игры открыл Эмиль Галимов. В конце первого периода Станислав Галиев удвоил преимущество казанцев. После второго перерыва «Ак Барс» снова взялся за дело и забросил еще три шайбы, доведя счет до разгромного.

В концовке матча гости смогли перехватить инициативу. За последние 7 минут игры омичи трижды огорчали Тимура Билялова, но перевести встречу в овертайм не успели.

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов впервые появился на льду «Татнефть Арены» в форме другой команды. Несмотря на пять пропущенных шайб, голкипер гостей сумел отразить 29 бросков «Ак Барса», а в конце игры взял буллит Даниса Зарипова.

«Ак Барс» — «Авангард» — 5:3 (2:0, 0:0, 3:3).

Голы:

1:0 — Э. Галимов (Глухов, Галиев, 1:23),

2:0 — Галиев (Викстранд, Воронков, 19:22),

3:0 — Азеведо (Кормье, Фрэттин, 43:53),

4:0 — Воронков (Галиев, Э. Галимов 46:16),

5:0 — Фисенко (Лямкин, 52:43),

5:1 — Клинкхаммер (Пьянов, 53:43),

5:2 — Мартынов (Франсон, Семенов, 55:58),

5:3 — Дедунов (Стась, 59:54).