Филолог рассказала о поиске мемуаров казанского врача, сравнимых по ценности с Солженицыным

Фото: Википедия (на фото - лагерь из системы ГУЛАГ в Перми)

Исследовательница советской литературы, докторант Тартуского университета Ксения Филимонова рассказала «Реальному времени» о поисках утраченных мемуаров главного врача Казанского военного госпиталя Александра Чигарина.

Эти мемуары некогда поступили в журнале «Новый мир», где получили восторженные отзывы известного советского писателя Варлама Шаламова. Однако опубликованы они не были, и позже были утрачены.

— Сейчас мы ищем запись в архиве Медицинской академии, в Государственном архиве РФ есть реабилитационное дело, и мы пытаемся получить к нему доступ. — сообщила Филимонова

В мемуарах Чигарин описывает действительность исправительно-трудовых лагерей — он сам был осужден на 10 лет в 1941 году, а позже был реабилитирован.

Врач находился в женской части лагеря, по описанию, скорее всего, в Свияжске. Кажется, там около 10 лет существовала тюрьма. Он описывает кошмарные лагерные будни, как женщины там рожают детей, как их разлучают с детьми, поднимается крайне острая для Шаламова тема — противостояние блатного мира и мира политических заключенных. Он описывает это с такой достоверностью, что Варлам Тихонович дает произведению высокую оценку. Возможно, мы утратили уникальную рукопись уровнем не ниже Солженицына и Шаламова. — рассказала Филимонова «Реальному времени».