«БАРС Груп» запустит для студентов курсы по аналитике

Фото: «БАРС Груп»

В марте «БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, запустит курсы «Навыки аналитика» для студентов казанских вузов. Обучение продлится до трех месяцев, занятия будут проходить раз в неделю на базе нового учебного центра компании.

Бесплатные курсы организуют для студентов ИТ-направлений, которых эксперт «БАРС Груп» обучит основам работы аналитика. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо до 27 февраля заполнить анкету. Те, кто успешно завершит программу, смогут получить приглашение на стажировку в компании. В случае ее удачного прохождения у кандидатов появится шанс заключить рабочий контракт.

«Аналитик — это наиболее широкая и востребованная специальность в ИТ-сфере. Анализ требуется на каждой стадии жизненного цикла программного обеспечения. К тому же это идеальный вариант вхождения в профессию, связанную с ИТ-сферой, так как можно увидеть и узнать обо всех процессах разработки программного обеспечения», — прокомментировала HR-директор «БАРС Груп» Лилия Гайнуллова.

Ранее компания организовывала курсы по аналитике для студентов КФУ и КНИТУ (КХТИ) — в 2019 году их прошли 32 учащихся, половина из которых были трудоустроены.

«Компания внимательно относится к подбору сотрудников, поэтому мы заинтересованы не только в опытных специалистах, но и в молодых кадрах, которых готовы взращивать. Для этого мы выстроили развитую партнерскую сеть с татарстанскими вузами и регулярно организуем программы для студентов», — продолжила Лилия Гайнуллова.

В рамках сотрудничества с КФУ, КНИТУ имени А.Н. Туполева — КАИ, КНИТУ (КХТИ) и КГЭУ у студентов ИТ-специальностей регулярно появляется возможность пройти стажировку в «БАРС Груп»: HR-команда проводит встречи с учащимися в рамках дней работодателя и принимает участие в ярмарках вакансий, на которых можно записаться на стажировку.



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