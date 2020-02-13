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В Псковской области восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом и фурой

06:13, 13.02.2020
В Псковской области восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом и фурой
Фото: commons.wikimedia.org

Восемь человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo в Псковской области.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района. По предварительной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фурой. Восемь человек погибли на месте, еще двое госпитализированы.

По данным ТАСС, микроавтобус принадлежал частной организации. Предположительно, все погибшие являются гражданами Украины.

Ранее в Волжском районе Марий Эл столкнулись автобус рейса Казань — Красногорский и легковушка.

ПроисшествияАвто Татарстан
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