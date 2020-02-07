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Тело Айрата Хайруллина извлекли из-под обломков вертолета, упавшего под Казанью

22:01, 07.02.2020
Тело Айрата Хайруллина извлекли из-под обломков вертолета, упавшего под Казанью
Фото: realnoevremya.ru

Тело депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина извлекли из под обломков вертолета, упавшего под Казанью. Об этом стало известно корреспонденту «Реального времени», который находится на месте происшествия.

Тело увезли в республиканское бюро судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее в Следкоме сообщили, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса.

На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Татарстан
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