Тело Айрата Хайруллина извлекли из-под обломков вертолета, упавшего под Казанью

Тело депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина извлекли из под обломков вертолета, упавшего под Казанью. Об этом стало известно корреспонденту «Реального времени», который находится на месте происшествия.

Тело увезли в республиканское бюро судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее в Следкоме сообщили, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса.

На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.