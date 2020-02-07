С компьютером на «ты»: 95-летняя бабушка из Казани стала призером конкурса «Спасибо интернету»
«Ростелеком» наградил самую старшую участницу V Всероссийского ежегодного конкурса «Спасибо интернету — 2019». Призером стала ветеран войны 95-летняя Сусанна Ивановна Терехова из Казани. Она прошла обучение по программе «Азбука интернета» и теперь активно пользуется Сетью для общения с родными.
«Год назад дочь помогла мне пройти обучение, и теперь я с компьютером на «ты». Живу одна с тремя кошками, из квартиры без посторонней помощи не выхожу. Раньше я дочерям писала письма и долго ждала ответа, а лица видела только на фотографиях. Теперь, благодаря интернету, я всегда на связи со своими детьми и внуками», — рассказала Сусанна Ивановна.
Ежегодный конкурс «Спасибо интернету» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.
«Татарстан уже четвертый год становится самым активным регионом в конкурсе. От пенсионеров республики поступило 742 работы, это почти пятая часть всех заявок. Такая высокая популярность конкурса связана с активной работой местного отделения Пенсионного фонда России и Союза пенсионеров по организации курсов компьютерной грамотности для пенсионеров», — отметил Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком».
На конкурс «Спасибо интернету — 2019» поступило свыше 4,5 тысячи заявок из 79 регионов России, при этом 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельской местности. Все материалы размещены на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».
От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах, поступило 62,5% работ, 37,5% участников конкурса обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». От года к году число самостоятельно освоивших компьютер растет.
В конкурсе участвовали 86% женщин и 14% мужчин. Средний возраст участников составляет 63,5 года Самой старшей участнице — 95 лет. Пользуются порталом госуслуг 84,4% участников конкурса (против 81,5% в 2018 году).
Справка
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного 22 января 2014 года. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повышение качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в Сети.
По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, а также полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.
МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.
МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.
Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.
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