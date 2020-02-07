С компьютером на «ты»: 95-летняя бабушка из Казани стала призером конкурса «Спасибо интернету»

Фото: пресс-служба филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» наградил самую старшую участницу V Всероссийского ежегодного конкурса «Спасибо интернету — 2019». Призером стала ветеран войны 95-летняя Сусанна Ивановна Терехова из Казани. Она прошла обучение по программе «Азбука интернета» и теперь активно пользуется Сетью для общения с родными.



«Год назад дочь помогла мне пройти обучение, и теперь я с компьютером на «ты». Живу одна с тремя кошками, из квартиры без посторонней помощи не выхожу. Раньше я дочерям писала письма и долго ждала ответа, а лица видела только на фотографиях. Теперь, благодаря интернету, я всегда на связи со своими детьми и внуками», — рассказала Сусанна Ивановна.

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.



«Татарстан уже четвертый год становится самым активным регионом в конкурсе. От пенсионеров республики поступило 742 работы, это почти пятая часть всех заявок. Такая высокая популярность конкурса связана с активной работой местного отделения Пенсионного фонда России и Союза пенсионеров по организации курсов компьютерной грамотности для пенсионеров», — отметил Александр Дудин, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком».

На конкурс «Спасибо интернету — 2019» поступило свыше 4,5 тысячи заявок из 79 регионов России, при этом 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельской местности. Все материалы размещены на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах, поступило 62,5% работ, 37,5% участников конкурса обучались самостоятельно, в том числе по программе «Азбука интернета». От года к году число самостоятельно освоивших компьютер растет.

В конкурсе участвовали 86% женщин и 14% мужчин. Средний возраст участников составляет 63,5 года Самой старшей участнице — 95 лет. Пользуются порталом госуслуг 84,4% участников конкурса (против 81,5% в 2018 году).

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