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Путин назначил врио губернатора Пермского края

20:00, 06.02.2020
Путин назначил врио губернатора Пермского края
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил главу управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

Он будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что предыдущий глава Пермского края Максим Решетников в конце января назначили на пост министра экономического развития.

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