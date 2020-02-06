Путин назначил врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил главу управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

Он будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного на этот пост, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что предыдущий глава Пермского края Максим Решетников в конце января назначили на пост министра экономического развития.