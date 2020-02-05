ВТБ запускает VR-ипотеку в Казани

ВТБ представил в Казани сервис выбора квартиры на базе технологии виртуальной реальности (virtual reality). С помощью VR-очков клиенты могут выбрать и приобрести в ипотеку недвижимость в более чем 100 объектах аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодаре, Калининграде, Сочи и Казани.

Сервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время виртуального тура клиента сопровождает VR-консультант, который подробно рассказывает о квартире и условиях ипотечного кредитования.

«ВТБ стратегически уделяет особое внимание цифровизации своей продуктовой линейки услуг, создавая для клиентов максимально удобные для коммуникации с банком сервисы. VR-ипотека — это уникальный инструмент, который поможет нашим заемщикам сократить временные и финансовые затраты благодаря возможности посетить удаленный объект виртуально. Мы рассчитываем, что такое нововведение будет способствовать росту объема продаж ипотечных кредитов за счет межрегиональных сделок», — прокомментировала возможности сервиса Марьям Давлетшина, управляющий банка ВТБ в Татарстане.

Казань стала шестым городом России, где доступен сервис. Ранее в пилотном режиме он был запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге. Воспользоваться VR-ипотекой можно в офисе ВТБ по адресу: г. Казань, ул. Чистопольская, д. 5.

ПАО «Банк ВТБ»

Партнерский материал