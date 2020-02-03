Чиновник из Минспорта России возглавил рабочую группу по организации Игр стран СНГ в Казани

Директор департамента государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России Борис Гришин возглавил рабочую группу по подготовке и проведению Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году.

Его кандидатуру согласовали на заседании рабочей группы по подготовке и проведению соревнования, которое прошло в Минске.

Следующее заседание рабочей группы в рамках Совета по физической культуре и спорту участников стран СНГ состоится в апреле, сообщает пресс-служба Минспорта.

Напомним, Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа. В турнире примут участие около 2 500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет и порядка 1 000 официальных лиц из 11 стран СНГ. Соревнования пройдут по 21 виду спорта. Для проведения планируется задействовать 13 спортивных объектов Казани. Церемонии открытия и закрытия игр планируется провести в «Баскет-холле». Проживать спортсмены будут в деревне спортсменов (Деревня Универсиады).