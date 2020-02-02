Под Казанью каршеринговое авто протаранило арку «Сабантуй»

В Березовой роще в поселке Мирном под Казанью автомобиль каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» врезался в металлическую арку «Сабантуй». Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях.

О пострадавших не сообщается. Пользователи соцсетей предположили, что ДТП произошло из-за дрифта, устроенного водителем автомобиля, — некоторые комментаторы заявили, что лично видели, как накануне там устраивали заезды с заносом.

Некоторые также предположили, что водитель устроил столь легкомысленную гонку только потому, что арендовал авто не под своим именем, а под купленным в даркнете поддельным аккаунтом.