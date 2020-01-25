Эксперты сообщили о «практически неудаляемом» вирусе на Android

Специалисты антивирусной компании Dr.Web сообщили о практически неудаляемом Android-вирусе, который может собирать личные данные пользователей.

Троян-вирус на некоторых устройствах эксперты обнаружили в конце 2019 года. Вредоносное ПО собирало прибыль с платных программ или самовольно устанавливало на смартфон приложения.

В антивирусной компании напомнили, что троян удаляет часть программного обеспечения и пользователи не могут избавиться от зараженных программ.

О существовании вируса Android.Xiny.5261 специалисты узнали еще в 2015 году, однако с того времени вредоносное ПО продолжает совершенствоваться. Троянская программа поражает версии Android, начиная с 5.1 и ниже, сообщили в пресс-службе компании.

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