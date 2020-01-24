«БАРС Груп» открыла учебный центр и запустила программу для подготовки IT-управленцев

Фото: «БАРС Груп»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации и один из лидеров IT-рынка, сегодня торжественно открыла двери нового учебного центра, в котором будет проходить подготовка и повышение квалификации IT-специалистов и управленцев Татарстана.

В церемонии открытия участвовал директор IT-парка Антон Грачев, генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, замруководителя Центра цифровой трансформации РТ Азат Мугинов и руководитель проектов этого центра Булат Габдрахманов. Вместе они нажали символическую «кнопку запуска», после чего в зале высветилась надпись «Знание — сила» — своего рода девиз Учебного центра.

В день открытия Учебного центра также стартует «БАРС Лидер» — годовая обучающая программа для развития управленческих навыков у IT-специалистов. Курсы продлятся девять месяцев и охватят широкий круг дисциплин, а преподавать на них будут как специалисты «БАРС Груп», так и приглашенные эксперты.

Как рассказал Тимур Ахмеров, в один набор программы войдет 25 человек, всего же запланировано несколько наборов, а общее число обучающихся может превысит сотню человек. При этом трое лучших учеников гарантированно получит предложение занять управленческие позиции в «БАРС Груп», а остальные войдут в кадровый резерв компании.

«Знание сейчас — это больше, чем сила. В эпоху, когда мы не можем ни на месяц оставаться без новых знаний, знания становятся ключевым ресурсом, который двигает вперед как отдельно взятого специалиста, так и бизнес в целом. Особенно важно это для IT-отрасли, где люди. Поэтому со стороны «БАРС Груп» это правильный шаг», — подчеркнул значимость работы Учебного центра Антон Грачев.

«Естественно, мы нацелены в первую очередь на то, чтобы воспитывать свои кадры. Мы растем и считаем правильным оказывать поддержку специалистам. Мы все нацелены на созидание, а для этого нам нужны кадры. И не просто специалисты, а именно управленцы в сфере IT. Проект, который мы сейчас запускаем, нацелен именно на это. Мы обучаем их самым «жарким» скиллам, чтобы они смогли повести за собой команду. Вероятно, что кто-то, даже не приняв предложение работать в «БАРС Груп», сможет стать лидером, который создаст новый Apple, Google или Amazon», — добавил Тимур Ахмеров.

Партнерский материал