Исследование: в Казани студенты отдают половину зарплаты за жилье

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В Казани работающим студентам приходится отдавать половину зарплаты за аренду жилья. Такие данные привели аналитики центра «Авито.Работа».

Согласно исследованию, в Казани средний заработок студента оставляет 29 800 рублей. При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 15 000 рублей. Таким образом, половину заработанного студенту приходится отдавать за жилье, передает ТАСС.

Хуже всего обстоят дела у московских студентов, там оплата жилья составляет 78% заработка. Самые доступные квартиры оказались в Тольятти, Барнауле и Воронеже.



Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на арендное жилье в России.