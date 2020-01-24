В Татарстане начинается слушание по делу о крушении Boeing

Лаишевский районный суд Татарстана проводит предварительное слушание по уголовному дело о катастрофе самолета Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в 2013 году.

Заседание назначено на 10 утра. Оно пройдет в закрытом режиме. Перед судом предстанут бывший заместитель гендиректора авиакомпании «Татарстан» Валерий Портнов и замдиректора летной службы Виктор Фомин. Также бывший руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Все трое вину не признают.

Напомним, что авиалайнер Boeing 737-500 компании «Татарстан», следовавший по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.

