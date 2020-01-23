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В казанском театре кукол «Экият» сменился художественный руководитель

10:55, 23.01.2020
В казанском театре кукол «Экият» сменился художественный руководитель

В театре кукол «Экият» в Казани объявили о назначении нового художественного руководителя. Им стал бывший главный режиссер театра Ильгиз Зайниев.

О назначении стало известно на общем собрании коллектива театра. Министр культуры РТ Ирада Аюпова объявила, что Роза Яппарова уходит с должности директора, а Ильгиз Зайниев назначается художественным руководителем, передает «Татар-Информ».

Должность исполнительного директора в театре занял Ильфат Ганеев, занимавший должность заместителя директора.

Напомним, ранее Казань заняла четвертое место в рейтинге самых театральных городов России. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Общество Татарстан
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