В казанском театре кукол «Экият» сменился художественный руководитель
В театре кукол «Экият» в Казани объявили о назначении нового художественного руководителя. Им стал бывший главный режиссер театра Ильгиз Зайниев.
О назначении стало известно на общем собрании коллектива театра. Министр культуры РТ Ирада Аюпова объявила, что Роза Яппарова уходит с должности директора, а Ильгиз Зайниев назначается художественным руководителем, передает «Татар-Информ».
Должность исполнительного директора в театре занял Ильфат Ганеев, занимавший должность заместителя директора.
Напомним, ранее Казань заняла четвертое место в рейтинге самых театральных городов России. В тройку вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
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