Роспотребнадзор оценил шансы распространения нового вируса из Китая в России

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что исключить риск завоза нового вируса из Китая в Россию нельзя, однако вероятность его массового распространения в РФ низкая.

По данным ведомства, в Россию ежегодно приезжают более 1,5 млн граждан КНР и примерно столько же россиян посещают Китай, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в китайском Шанхае подтвердился первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР констатировал возможность передачи этого заболевания от человека к человеку. Уже известно, что Минздрав России создаст экспресс-тест на выявление нового типа пневмонии.

На момент публикации заметки из-за нового вируса погибли шесть человек, еще около 170 находятся в больнице.