В Международном валютном фонде предупредили о риске новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике грозит новая Великая депрессия из-за всеобщего неравенства и нестабильности финансового сектора.

Ссылаясь на новое исследование МВФ, она отметила, что сейчас наблюдается ситуация, схожая с 1920-ми годами, которые окончились крахом рынков в 1929 году.

Георгиева подчеркнула, что за последние 20 лет неравенства между странами стало меньше, однако разрыв между гражданами внутри одной страны стал гораздо заметнее.

«В Великобритании, к примеру, 10% самых обеспеченных граждан имеют столько же богатства, сколько 50% беднейших. Эта ситуация наблюдается практически в каждой стране Организации экономического сотрудничества и развития, где разрыв между богатейшими и беднейшими слоями достиг или близок к рекордному», — передает ее слова The Guardian.

Кроме того, глава МВФ обратила внимание на то, что рост неравенства играет на руку популистам, что чревато политическими переворотами. Также она предупредила, что климатические проблемы и торговый протекционизм означают еще большую финансовую волатильность и социальную нестабильность в будущем.