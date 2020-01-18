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Спортивные чиновники США озвучили гонорары Макгрегора и Серроне за поединок

09:39, 18.01.2020
Спортивные чиновники США озвучили гонорары Макгрегора и Серроне за поединок
Фото: eurosport.ru

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне $3 млн. Сам Серроне выйдет в октагон за гонорар в $200 тысяч.

Однако в случае победы американский боец смешанных единоборств может рассчитывать на $400 тысяч, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада.

Обнародованная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций. Ранее Макгрегор заявлял, что рассчитывает заработать за этот поединок в общей сложности $80 млн.

Бой между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира турнира UFC 246.

Спорт
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