Спортивные чиновники США озвучили гонорары Макгрегора и Серроне за поединок

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне $3 млн. Сам Серроне выйдет в октагон за гонорар в $200 тысяч.

Однако в случае победы американский боец смешанных единоборств может рассчитывать на $400 тысяч, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада.

Обнародованная сумма не включает в себя выплаты от продаж платных трансляций. Ранее Макгрегор заявлял, что рассчитывает заработать за этот поединок в общей сложности $80 млн.

Бой между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе в рамках турнира турнира UFC 246.