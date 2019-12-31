Казанцы смогут встретить Новый год у «Чаши» и в парке «Черное озеро»

Жители и гости Казани смогут встретить Новый год на двух основных площадках — перед Центром семьи «Казан» и в парке «Черное озеро».

Возле Чаши празднование Нового года начнется в 22.00 и завершится в 3.00 первого января. Гостей ждет концертная программа, на которой выступят творческие коллективы Казани и победители городского конкурса «Народное караоке»,а также конкурсы.

Помимо этого, будет организована трансляция с новогодними обращениями президента России и президента Татарстана.

В парке «Черное озеро» на специально возведенной сцене появится большой видеоэкран, где с 22.00 начнется показ фильма «Карнавальная ночь». С 23:45 здесь также будут транслировать обращения Владимира Путина и Рустама Минниханова.

Также для гостей выступит кавер-группа The Weekend. Для желающих покататься на катке до 3.00 будет работать пункт проката коньков, а подкрепиться и согреться можно будет в кофейне в здании проката, сообщает пресс-служба мэрии Казани.