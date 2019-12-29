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«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг

20:58, 29.12.2019
«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей портала госуслуг
Фото: digital.gov.ru

«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — цитирует сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Отмечается, что возможный инциден может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг в начале декабря оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала.

Происшествия
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