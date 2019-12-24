Суд назначил штраф фигуранту «московского дела», бросившему бутылку в полицейских

Мещанский районный суд приговорил к штрафу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, однако, учитывая его материальное положение и время содержания под стражей, постановил полностью освободить его от наказания и отпустить из-под ареста.

Раджабову вменяется участие в массовых беспорядках и угроза применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Прокурор просил для молодого человека 3,5 года колонии.



Зачитывая приговор, судья уточнила, что подсудимый бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских с «преступным замыслом». Этим жестом он хотел вызвать у них чувство опасности. Раджабов вину не признал, передает «Медиазона».