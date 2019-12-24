Исследование: в Казани самый высокий земельный налог в России

Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» подсчитали средний платеж налога за владение имуществом в России. Выяснилось, что больше всего платят жители столицы Татарстана.

По данным сервиса, Казань лидирует по уровню платы за земельный налог. В среднем он составляет 1 985 рублей. Для сравнения, ниже всего налог в Омске, там средний чек составляет 271 рубль. В целом по России средний платеж вырос на 10%.

Столица РТ также попала в тройку лидеров по уплате имущественного налога. Казань со средним чеком в 735 рублей оказалась третьей после Москвы и Санкт-Петербурга, передает «РИА Новости». В среднем размер имущественного налога вырос в России на 16%.

Ранее сообщалось, что объем собранных за 11 месяцев налогов в консолидированный бюджет РФ составил 20 трлн рублей. Это на 6% больше, чем в январе — ноябре 2018 года.