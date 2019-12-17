В казанском «Эрмитаже» открылась интерактивная новогодняя выставка по мотивам Матисса и Шагала — видео

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В казанском центре «Эрмитаж — Казань» открылась интерактивная новогодняя выставка по мотивам произведении Матисса и Шагала, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Картины известных художников показаны с помощью мультимедии. В роли холста здесь используются окружности, а в роли кисти — свет и звук.

Благодаря технологии проекции, картины в буквальном смысле «оживают», двигаются и на глазах у зрителей постепенно превращаются в знаменитые произведения искусства.

Интерактивная выставка организована в честь новогодних праздников, поэтому посетить ее можно до 26 ноября 2020 года.

