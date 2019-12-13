Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры на саммите ЕС в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции против России. Ограничительные меры продлены еще на полгода.
Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС заявил, что Евросоюз будет следить за выполнением минских соглашений, передает ТАСС.
Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что члены Евросоюза неоднозначно относятся к России.Общество Татарстан
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