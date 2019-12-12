При тушении пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военный

При ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий-контрактник Северного флота.

На данный момент ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля. Он сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». По данным следствия, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.