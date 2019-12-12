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При тушении пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военный

22:34, 12.12.2019
При тушении пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военный
Фото: ru.wikipedia.org

При ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий-контрактник Северного флота.

На данный момент ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля. Он сразу после начала пожара отправился к месту проведения сварочных работ на корабле, чтобы эвакуировать оттуда рабочих, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». По данным следствия, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

Происшествия
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