Минниханов: «Белоруссия — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом заявил, что Белоруссия — один из ведущих зарубежных партнеров республики.

Румас поблагодарил Минниханова за внимание к развитию взаимовыгодных отношений между Белоруссией и Татарстаном.

«Развитие контактов с регионами является основой белорусско-российского сотрудничества. Татарстан — наш давний партнер и друг. По товарообороту ваша республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое среди всех регионов России. Это очень высокий показатель», — подчеркнул премьер-министр РБ.

По его словам, Татарстан — уникальный российский регион с мощным промышленным и интеллектуальным потенциалом, отличающийся тесной интеграцией науки и производства.

«Мы это видим на примере нефтехимической отрасли. Именно нефтехимия составляет половину нашего товарооборота. Сегодня Татарстан является основным поставщиком не производимого в Беларуси нефтехимического сырья: этиленгликоля, синтетических каучуков, технического углерода, ацетона и пр. Наши предприятия в свою очередь также поставляют в Татарстан различную нефтехимическую продукцию. Сотрудничество в нефтехимии — пример того, как наши страны могут взаимно дополнять друг друга», — сказал Румас.

Минниханов поблагодарил его за встречу и содействие в организации визита татарстанской делегации в Беларусь.

«Республика Беларусь — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Мы развиваем сотрудничество по всем направлениям: торгово-экономические отношения, межпарламентское взаимодействие, поддерживаем наши гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются взаимные визиты делегаций. Укреплению наших всесторонних контактов способствует наличие прямого авиасообщения между Казанью и Минском», — отметил глава РТ.

В завершение встречи были подписаны документы о сотрудничестве. Так, Минниханов и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин подписали соглашение между правительством Республики Татарстан и Миноблисполкомом о взаимодействии в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов выразил уверенность в том, что товарооборот с Белоруссией может быть увеличен до $2 миллиардов.