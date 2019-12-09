Силовики задержали женщину, подозреваемую в поджоге квартиры в Казани

В Казани задержали 31-летнюю женщину, которая подозревается в поджоге квартиры.

Напомним, что 7 декабря в Казани произошел пожар в многоквартирном доме по адресу: Актайская, 7а. В огне погибли два человека, пострадали еще четверо. Самостоятельно из горящего дома эвакуировались 47 человек, еще 23 человек спасли из огня пожарные. Семеро спасенных — дети

Причиной возгорания стал поджог мусора у входа в комнату. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». По подозрении в этом задержали женщину, которая ранее шесть раз привлекалась к уголовной ответственности. По предварительным данным, после распития спиртных напитков она поссорилась с хозяевами и те отказались пускать ее в комнату. В ответ она собрала на этаже мусор и, сложив у двери, подожгла.

Причастность к совершению преступления женщина не признала, сообщает пресс-служба СК.

