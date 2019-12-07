В Нижнем Новгороде после столкновения четырех автомобилей госпитализировали 10 детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в результате ДТП с четырьмя автомобилями госпитализировали десять детей и двоих взрослых.

Как уточнили в ГИБДД, группа детей направлялась в театр. По предварительной информации, в результате аварии погибших нет, передает «РИА Новости».

Согласно данным МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел на улице Горького. Для ликвидации последствий аварии привлечены 13 человек и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек.