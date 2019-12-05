Алексей Вербов: «Зенит» играет пока на 50% своих возможностей»

Тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов подвел итоги победного матча с катарским «Аль-Райяном» (3:1).

«Мы хотели увидеть какой-то прогресс в игре после первого матча, но этого не случилось. Честно говоря, сейчас мы чувствуем себя хуже, чем это было после первого матча.

Некоторые игроки сделали шаг вперед, но другие — нет. Странно, они не похожи на ту команду, которая играла в чемпионате России всего несколько дней назад. Я смотрю в их глаза, и они будто в пустоте. Я хочу увидеть в них какой-то огонь, жизнь, но все еще не могу.

Думаю, что мы еще настраиваемся, и надеюсь, будем играть лучше уже в полуфинале. Прямо сейчас я бы сказал, что мы играем на 50% своих возможностей», — цитирует Вербова сайт турнира.