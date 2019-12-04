Минцифры Татарстана пообещало решить проблемы с качеством мобильной связи в Казани

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Как стало известно на отчетной коллегии министерства цифрового развития Татарстана по итогам девяти месяцев 2019 года, основными причинами возникновения проблем с качеством мобильной связи в столице республики являются охранные зоны объектов культурного наследия, а также стоимость аренды земли.

Это объясняется тем, что ограничения, сопряженные с ОКН, препятствуют размещению базовых станций на территории центра города. Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сообщил, что для решения этого вопроса был разработан специальный дизайн опор, которые было бы позволительно устанавливать на подобных площадках. Сейчас в проект вносит коррективы Комитет по охране объектов культурного наследия РТ.

Что касается второй проблемы, заключающейся в стоимости аренды земли под размещение опор, то здесь Минцифры РТ работает с исполкомом Казани, а также Минземимущества РТ, дабы сделать процедуру ценообразования более прозрачной.