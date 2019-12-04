Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Аналитики Всемирного банка повысили прогноз роста российской экономики на 2019 год с 1% до 1,2%. В докладе отмечается, что в III квартале рост ВВП ускорился до 1,7%.

Это объясняется «смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами», цитирует доклад ТАСС.

По прогнозу Всемирного банка в 2020 году рост ВВП составит — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.

Также эксперты ожидают постепенного снижения ключевой ставки ЦБ.

Напомним, что предыдущий прогноз по российской экономике Всемирный банк публиковал в октябре. Тогда динамика роста ВВП наоборот была понижена с 1,2% до 1%.