Всемирный банк сделал новый прогноз по росту экономики в России

Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики в России в этом году.

Согласно отчету, прогноз понижен до 1% с 1,2%, которые ожидались в июне. Также прогноз Всемирного банка на 2020 год понижен с 1,8% до 1,7%, а на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%.

Отмечается, что это уже второй за год пересмотр роста ВВП России в сторону понижения. Это связано с рядом факторов, в том числе и сохранением экономических санкций.

«Слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад в более низкий, чем ожидалось, рост ВВП в начале года. Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих в Европу, также оказало давление на производство энергоносителей», — цитирует «РИА Новости» доклад.

Одновременно с этим Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6%.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. В случае падения цен на нефть до $10 за баррель бюджет недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.