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СМИ: около 15 человек погибли в результате теракта в Афганистане

19:41, 27.11.2019
СМИ: около 15 человек погибли в результате теракта в Афганистане
Фото: pixabay.com

Около 15 человек погибли в Афганистане в результате взрыва бомбы на обочине дороги. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сообщается, что теракт произошел в провинции Кундуз на севере страны. Бомба была приведена в действие, когда по дороге двигался автомобиль. Жертвами, стали по меньшей мере, 15 человек. Среди погибших — шестеро детей.

Ранее в Афганистане при взрыве ракеты в мечети погибли 17 человек.

Происшествия
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