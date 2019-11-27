СМИ: около 15 человек погибли в результате теракта в Афганистане

Около 15 человек погибли в Афганистане в результате взрыва бомбы на обочине дороги. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Сообщается, что теракт произошел в провинции Кундуз на севере страны. Бомба была приведена в действие, когда по дороге двигался автомобиль. Жертвами, стали по меньшей мере, 15 человек. Среди погибших — шестеро детей.

Ранее в Афганистане при взрыве ракеты в мечети погибли 17 человек.