Волейбол. Казанский «Зенит» дома обыграл «Динамо-ЛО»
«Зенит-Казань» в матче регулярного чемпионата России по волейболу дома обыграл «Динамо-ЛО» (3:1).
Казанцы уверенно обыграли соперника, который сумел собраться лишь на две партии из четырех. В итоге, только третья партия осталась за гостями, а волейболисты «Зенита» спокойно довели до победы.
Самым результативным в составе казанской команды стал Федор Воронков, набравший 15 очков.
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (25:16, 28:26, 22:25, 25:16)
Зенит-Казань: Нгапет (9), Самойленко (12), Соколов (12), Воронков (15), Кононов (12), Алекно (1) — стартовая шестерка, Кротков (либеро), Сурмачевский (13), Земченок (0), Михайлов (1), Бутько-К (0).
Динамо-ЛО: Тисевич-К (3), Пурин (3), Волков (), Яковлев (6), Леонтьев (9), Бёме (9) — стартовая шестерка, Соколов (либеро), Шишкин (либеро), Ботин (9), Колесник (6), Жлоба (0), Шпилев (2).
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