В Group-IB отрицают задержание основателя компании за стрельбу по таксистам

В компании занимающейся кибербезопасностью Group-IB сообщили, что ее основатель и совладелец Илья Сачков не стрелял в таксистов возле отеля Four Seasons. Из-за конфликта с одним из водителей топ-менеджеру пришлось применить газовый баллончик.

Пресс-служба компании сообщила, что Сачков потребовал от таксистов, стоящих возле отеля, не создавать пробку.

«Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешел к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком», — цитируют самого Сачкова «Ведомости».

Основатель Group-IB пояснил, что был вынужден применить газовый баллончик. После происшествия он подал заявление в полицию. То же самое сделал и водитель такси.

Напомним, в конце августа 2017 года сенатора Умара Джабраилова задержали в московской гостинице Four Seasons за стрельбу в номере.