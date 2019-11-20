В Ставрополье недовольный лечением пенсионер ударил врача
В Георгиевске на 74-летнего пенсионера завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.
Установлено, что 20 ноября мужчина пришел в больницу, поговорил с врачом, ударил ее по голове металлическим предметом и ушел. Пенсионера задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые и передали его полицейским.
Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что остался недоволен лечением.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.
Напомним, ранее в Татарстане осудили 77-летнего пенсионера за то, что он поймал две рыбы.Происшествия
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