Новости происшествий

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Ставрополье недовольный лечением пенсионер ударил врача

15:39, 20.11.2019
В Ставрополье недовольный лечением пенсионер ударил врача
Фото: realnoevremya.ru

В Георгиевске на 74-летнего пенсионера завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Установлено, что 20 ноября мужчина пришел в больницу, поговорил с врачом, ударил ее по голове металлическим предметом и ушел. Пенсионера задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые и передали его полицейским.

Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что остался недоволен лечением.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Напомним, ранее в Татарстане осудили 77-летнего пенсионера за то, что он поймал две рыбы.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров