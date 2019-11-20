С начала года в Татарстане увеличилось производство свинины
В Татарстане с начала года отмечен рост производства свинины на 6%. В хозяйствах республики произвели 76,1 тыс. тонн свинины.
Отмечается, что больше всего свинины за десять месяцев этого года произвели в Тукаевском районе республики — 41,6 тыс. тонн. Следом идут Буинский (14,3 тыс. тонн) и Сабинский (7,2 тыс тонн) районы.
«На долю этих трех муниципальных районов приходится 89,6% мяса свиней, произведенного предприятиями АПК и фермерами республики за десять месяцев этого года», — уточнил замначальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.
Кроме того, в то же время в республике наблюдается рост поголовья свиней. По данным на 1 ноября, в хозяйствах и сельхозорганизациях насчитывается 451,1 тыс. свиней, что больше на 4% прошлогоднего показателя, сообщает Минсельхозпрод РТ.
Ранее сообщалось, что в Татарстане цены на свинину достигли пика минимума.ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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