СМИ: в Татарстане цены на свинину достигли пика минимума

В России цены на свинину снизились на 20%. Падение цен связано со снижением оптовой цены на данный вид мяса.

Как сообщает РБК, цены на свинину часто то снижаются, то идут вверх. Однако, по словам представителя ООО «ТатМит Агро» Глеба Мартиновича, сейчас цены достигли своего пика минимума.

«Можно отметить, что производство свинины каждый год растет, а потребление падает. Но вместе с тем могу сказать, что рынок достаточно волатильный: цены то растут, то снижаются. В последние три года это нормальная ситуация. Однако уже на протяжении двух месяцев стоимость свинины держится на пике минимума. Такого еще не было», — цитирует издание слова Мартиновича.

При этом в супермаркетах цены несильно меняются. Связано это с тем, что если ретейлеры уронят стоимость мяса, его не так просто будет поднять.

Ранее сообщалось, что Уральская мясная компания построит в Башкирии два свинокомплекса за 3 миллиарда рублей.