Новая часть игры Half-Life выйдет в 2020 году

Новая часть игры Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года.

Valve анонсирует премьеру в четверг, 21 ноября. Half-Life: Alyx будет доступна на всех доступных шлемах для ПК: Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и Windows Mixed Reality.

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, игра расскажет историю между первой и второй частями Half-Life, главным героем станет Аликс Венс вместо Гордона Фримена.

Уточняется, что игровой процесс заточен на управление гравитационными перчатками с помощью контроллеров движения для виртуальной реальности.

Первая часть Half-Life вышла в 1998 году, вторая часть игры была представлена в 2005-м.

Ранее сообщалось, что российский сотовый оператор «МегаФон» заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр.

