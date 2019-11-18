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Татарстанская лыжница Нечаевская завоевала бронзу на турнире в Рованиеми

09:30, 18.11.2019
Татарстанская лыжница Нечаевская завоевала бронзу на турнире в Рованиеми
Фото: minsport.tatarstan.ru

Накануне в финском городе Рованиеми завершились лыжные соревнования категории FIS.

В индивидуальной гонке на 10 км у женщин бронзовую награду завоевала татарстанская лыжница Анна Нечаевская. Победу одержала чешка Катерина Разымова, на втором месте Тереза Штадлобер (Австрия).

Отметим, что данный турнир был отборочным соревнованием для попадания в окончательный состав сборной России на этапы Кубка мира.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Руке с 29 ноября по 1 декабря.

Спорт Татарстан
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