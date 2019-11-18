На торгах продали картину Марка Шагала за 10 млн рублей

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На торгах аукционного дома «Литфонд» картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали на торгах аукционного дома «Литфонд» за 10 млн рублей.

Начальная стоимость картины составляла 1 рубль. Ее подлинность подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в Казани до 24 мая 2020 года пройдет выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа».

Марк Шагал — русский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.